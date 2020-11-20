Суд приговорил к 6 годам колонии тётю избитой девочки в Ингушетии

Жительницу Ингушетии, обвиняемую в нанесении серьёзных травм своей несовершеннолетней племяннице, приговорили к шести годам колонии.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Суд с учётом позиции государственного обвинения признал жителей республики виновными и назначил местной жительнице наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что сожитель женщины был приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

6 июля суд арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в нанесении племяннице тяжёлых травм.

Ей предъявили обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».