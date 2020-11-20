В Омской области запретили новогодние корпоративы в кафе из-за COVID-19
- Pixabay
Об этом говорится на странице оперштаба в соцсети «ВКонтакте».
«Не проводить массовые мероприятия в период празднования Нового года. Запретить проведение банкетов и корпоративов на предприятиях общественного питания в предновогодний период», — говорится в заявлении.
При этом новогодние праздники в школах и группах детских садов оперштаб Омской области порекомендовал проводить без участия родителей и без смешения учеников и воспитанников.
Ранее в Башкирии продлили дистанционное обучение для ряда школьников из-за ситуации с коронавирусом.