В Омской области запретили новогодние корпоративы в кафе из-за COVID-19

В оперштабе Омской области заявили, что в регионе запретят новогодние корпоративы в кафе, ресторанах и других заведениях общепита из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится на странице оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

«Не проводить массовые мероприятия в период празднования Нового года. Запретить проведение банкетов и корпоративов на предприятиях общественного питания в предновогодний период», — говорится в заявлении.

При этом новогодние праздники в школах и группах детских садов оперштаб Омской области порекомендовал проводить без участия родителей и без смешения учеников и воспитанников.

Ранее в Башкирии продлили дистанционное обучение для ряда школьников из-за ситуации с коронавирусом.