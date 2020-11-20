В Омской области запретили новогодние корпоративы в кафе из-за COVID-19

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В оперштабе Омской области заявили, что в регионе запретят новогодние корпоративы в кафе, ресторанах и других заведениях общепита из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Омской области запретили новогодние корпоративы в кафе из-за COVID-19
  • Pixabay

Об этом говорится на странице оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

«Не проводить массовые мероприятия в период празднования Нового года. Запретить проведение банкетов и корпоративов на предприятиях общественного питания в предновогодний период», — говорится в заявлении.

При этом новогодние праздники в школах и группах детских садов оперштаб Омской области порекомендовал проводить без участия родителей и без смешения учеников и воспитанников.

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