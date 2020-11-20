На ВДНХ рассказали о подготовке к весеннему цветочному сезону

Короткая ссылка
В Москве на территории ВДНХ закончилась подготовка к весеннему цветочному сезону 2021 года — более 1 млн цветов можно будет наблюдать там весной.
На ВДНХ рассказали о подготовке к весеннему цветочному сезону
  • © mos.ru

Как передаёт «Вечерняя Москва», на территории выставки растут более 300 видов цветов и свыше 100 разновидностей деревьев.

Свыше 70% высаженных цветов составляют тюльпаны. Остальные — крокусы, сциллы, гиацинты, мускари, лук, нарциссы. Здесь представлено более 50 авторских и селекционных сортов. Горожане смогут их увидеть на Центральной аллее, возле арки главного входа, павильона «Рабочий и колхозница», «Москвариума», Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других местах ВДНХ.

Как сообщал сайт Nation News, в июле в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошла эковыставка «Обновление».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить