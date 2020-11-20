На ВДНХ рассказали о подготовке к весеннему цветочному сезону
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Как передаёт «Вечерняя Москва», на территории выставки растут более 300 видов цветов и свыше 100 разновидностей деревьев.
Свыше 70% высаженных цветов составляют тюльпаны. Остальные — крокусы, сциллы, гиацинты, мускари, лук, нарциссы. Здесь представлено более 50 авторских и селекционных сортов. Горожане смогут их увидеть на Центральной аллее, возле арки главного входа, павильона «Рабочий и колхозница», «Москвариума», Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других местах ВДНХ.
Как сообщал сайт Nation News, в июле в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошла эковыставка «Обновление».