На ВДНХ рассказали о подготовке к весеннему цветочному сезону

В Москве на территории ВДНХ закончилась подготовка к весеннему цветочному сезону 2021 года — более 1 млн цветов можно будет наблюдать там весной.

Как передаёт «Вечерняя Москва», на территории выставки растут более 300 видов цветов и свыше 100 разновидностей деревьев.

Свыше 70% высаженных цветов составляют тюльпаны. Остальные — крокусы, сциллы, гиацинты, мускари, лук, нарциссы. Здесь представлено более 50 авторских и селекционных сортов. Горожане смогут их увидеть на Центральной аллее, возле арки главного входа, павильона «Рабочий и колхозница», «Москвариума», Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других местах ВДНХ.

Как сообщал сайт Nation News, в июле в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошла эковыставка «Обновление».