Григоренко прокомментировал планы по реформе структур госаппарата

Глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко прокомментировал планы по реформированию структур госаппарата.

Григоренко в беседе с «Российской газетой» разъяснил детали будущей реформы.

Он, в частности, сообщил, что провести реформу планировалось в этом году, но из-за сложной ситуации с коронавирусом решено было перенести преобразования на следующий год.

«Ну а если более глобально отвечать на ваш вопрос, то мы живём в эпоху цифровой трансформации. Она требует кардинального переосмысления роли государства и организации работы органов власти. Они должны становиться цифровыми платформами, формировать собственные цифровые экосистемы и наборы цифровых услуг... Ключевые государственные учёты должны быть централизованы, а процессы оказания госуслуг — роботизированы. Более того, максимально возможный спектр госуслуг должен предоставляться проактивно, чтобы люди не тратили время на ожидание в очередях или даже просто на визит в ту или иную инстанцию. Государственные услуги должны максимально незаметно встроиться в повседневную жизнь человека — это основной тезис, который мы взяли для себя как цель. Но для этого нужна реформа госаппарата», — сказал Григоренко.

Вице-премьер напомнил, что штаты центральных аппаратов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%.

«В процессе реформы предполагается сократить почти 1,2 тыс. должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тыс. в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств», — уточнил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих.