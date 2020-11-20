В Москве на развитие науки планируется выделить 366 млн рублей

В бюджете столицы на 2021 год на поддержку и развитие научной деятельности заложено свыше 366 млн рублей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На поддержку и развитие научной деятельности в бюджете Москвы на 2021 год заложено свыше 366 млн рублей, 100 млн из них планируется направить на премии молодым учёным, ещё 50 — на гранты в рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований», — говорится в сообщении.

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина размер премий молодым учёным увеличили до 2 млн рублей. Всего вручается 50 денежных наград.