Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году
Почти половина (46%) россиян отметили увеличение трат на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт. Ещё 18% указали, что их траты выросли на одежду, 15% опрошенных отметили расходы на займы, кредиты и ипотеку, а 12% — на ремонт.
Менее 10% респондентов в 2020 году увеличили затраты на образование (9%), технику (7%), развлечения (5%) и путешествия (3%).
Согласно данным IT-компании «Платформа ОФД», за десять месяцев 2020 года в массовых категориях товаров россияне больше всего тратились на лекарства, продукты и гаджеты.
Так, средний чек в аптеках на одну покупку составил 892 рубля, что на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В продуктовых магазинах — 417 рублей на одну покупку (на 19% выше). На электронику и бытовую технику средний чек составил 5810 рублей (на 17% выше).
При этом 55% респондентов уверены, что в 2021 году продолжат больше тратить на продукты питания. Ещё 51% ожидают продолжения роста цен на ЖКУ, 34% выбрали растущие транспортные расходы, 29% участников исследования ожидают роста затрат на медицину.
В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 3 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет.
Ранее аналитики выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян во время «чёрной пятницы» 2020 года.