Суд утвердил приговор виновнику гибели пяти детей при пожаре в Омской области

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Восьмой кассационный суд утвердил приговор в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима владельцу сети газозаправочных станций в Омской области.
Суд утвердил приговор виновнику гибели пяти детей при пожаре в Омской области
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Суд счёл, что по вине предпринимателя Владимира Скиллера в январе 2018 года погибли пять детей после взрыва газового баллона и пожара в частном доме. Суд установил, что он самовольно ввёл в эксплуатацию газонаполнительный пункт, не зарегистрировав его и не уведомив Ростехнадзор.

В январе 2018 года оператор заправки Евгений Сердюков, нарушив технику безопасности, залил местному жителю в 12-литровый баллон 11 л газа вместо запрошенных восьми. Дома у местного жителя баллон взорвался, при пожаре погибли четыре девочки (6, 10, 11 и 18 лет) и 16-летний мальчик. Их приёмная мать получила обширные ожоги, а отец — ожоги лёгкой степени тяжести.

В феврале 2020 года Седельниковский районный суд приговорил Скиллера к 3,5 года лишения свободы условно, а Сердюкова — к четырём годам колонии общего режима. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящей инстанции, сочтя приговор слишком мягким. Омский областной суд определил Скиллеру наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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