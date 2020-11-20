В Якутии назвали число развёрнутых коек для больных коронавирусом
- АГН «Москва»
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«Сегодня на территории республики развёрнута 3001 койка для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует РИА Новости Борисову.
Она отметила, что «это практически в полтора раза больше, чем весной, и каждые сутки при необходимости коечный фонд увеличивается».
По её словам, «большинство заболевших — взрослые, сегодня дети составляют из общего количества порядка 11%, из них в стационарах менее 3%».
Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.