В Якутии назвали число развёрнутых коек для больных коронавирусом

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Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова на брифинге оперативного штаба назвала число развёрнутых в регионе коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Якутии назвали число развёрнутых коек для больных коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Сегодня на территории республики развёрнута 3001 койка для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует РИА Новости Борисову.

Она отметила, что «это практически в полтора раза больше, чем весной, и каждые сутки при необходимости коечный фонд увеличивается».

По её словам, «большинство заболевших — взрослые, сегодня дети составляют из общего количества порядка 11%, из них в стационарах менее 3%».

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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