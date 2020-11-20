В Якутии назвали число развёрнутых коек для больных коронавирусом

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова на брифинге оперативного штаба назвала число развёрнутых в регионе коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня на территории республики развёрнута 3001 койка для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует РИА Новости Борисову.

Она отметила, что «это практически в полтора раза больше, чем весной, и каждые сутки при необходимости коечный фонд увеличивается».

По её словам, «большинство заболевших — взрослые, сегодня дети составляют из общего количества порядка 11%, из них в стационарах менее 3%».

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.