В ГИБДД рассказали о новом приборе определения наличия алкоголя у водителей

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников в беседе с РИА Новости сообщил, что госавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей.

Он пояснил, что «это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ».

«И это поможет ограничивать дорожное движение. Такие проверки должны быть внедрены», — заявил Черников.

Он рассказал, что индикаторы дадут инспекторам возможность за считанные секунды определить, употреблял водитель алкоголь, наркотические вещества или психотропные препараты.

«Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество. Потом, после этого (нарушителя. — RT) уже будут освидетельствовать», — сообщил Черников.

В июне Ппедседатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал идею создания в России базы алкозависимых граждан и тех, кого ранее привлекали к ответственности за нарушения ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.