Российский премьер Михаил Мишустин 20 ноября посетит Дубну, где ознакомится с работой федерального центра обработки данных ФНС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«20 ноября Михаил Мишустин посетит Дубну, где ознакомится с работой и оснащением нового федерального центра обработки данных ФНС России», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «на площадке центра запланировано совещание по инфраструктурно-технологическому обеспечению социальной сферы».

Также сообщается, что в совещании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме этого в пресс-службе сообщили, что «в программе поездки посещение Объединенного института ядерных исследований, на базе которого создается новый ускорительный комплекс NICA».