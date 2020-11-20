Мишустин 20 ноября посетит Дубну
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«20 ноября Михаил Мишустин посетит Дубну, где ознакомится с работой и оснащением нового федерального центра обработки данных ФНС России», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «на площадке центра запланировано совещание по инфраструктурно-технологическому обеспечению социальной сферы».
Также сообщается, что в совещании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Кроме этого в пресс-службе сообщили, что «в программе поездки посещение Объединенного института ядерных исследований, на базе которого создается новый ускорительный комплекс NICA».