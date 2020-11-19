Хабиров и Догузова обсудили перспективы развития туризма в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова обсудили перспективы развития туризма в регионе.

Об этом сообщает mkset.ru.

Как заявил Хабиров, в 2020 году геопарк «Янган-Тау» был включён в список глобальных геопарков ЮНЕСКО.

«В задачах также создание туристско-рекреационных кластеров «Сердце Башкирии», который стал победителем всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив, и «Могучий Иремель», — отметил глава региона.

Также обсуждалась федеральная поддержка горнолыжного курорта «Мраткино».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.