Хабиров и Догузова обсудили перспективы развития туризма в Башкирии
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Об этом сообщает mkset.ru.
Как заявил Хабиров, в 2020 году геопарк «Янган-Тау» был включён в список глобальных геопарков ЮНЕСКО.
«В задачах также создание туристско-рекреационных кластеров «Сердце Башкирии», который стал победителем всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив, и «Могучий Иремель», — отметил глава региона.
Также обсуждалась федеральная поддержка горнолыжного курорта «Мраткино».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.