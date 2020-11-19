В Волгограде почтили память погибших в Сталинградской битве
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Церемония состоялась у главного мемориала на Мамаевом кургане. Могила Василия Чуйкова расположена на склоне рядом с монументом «Родина-мать». Во время обороны Чуйков командовал 62-й армией, на которую пришёлся основной удар вермахта. После войны генерал завещал похоронить его в Сталинграде.
В 2020 году памятная плита на могиле была отреставрирована.
В мае «Дни.ру» сообщали, что в Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана.