В Волгограде почтили память погибших в Сталинградской битве

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В Волгограде почтили память тех, кто погиб в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление трёх советских фронтов, которое привело к окружению армии Паулюса.
В Волгограде почтили память погибших в Сталинградской битве
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Церемония состоялась у главного мемориала на Мамаевом кургане. Могила Василия Чуйкова расположена на склоне рядом с монументом «Родина-мать». Во время обороны Чуйков командовал 62-й армией, на которую пришёлся основной удар вермахта. После войны генерал завещал похоронить его в Сталинграде.

В 2020 году памятная плита на могиле была отреставрирована.

В мае «Дни.ру» сообщали, что в Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана.

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