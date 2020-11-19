В Волгограде почтили память погибших в Сталинградской битве

В Волгограде почтили память тех, кто погиб в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление трёх советских фронтов, которое привело к окружению армии Паулюса.

Об этом сообщает ОТР.

Церемония состоялась у главного мемориала на Мамаевом кургане. Могила Василия Чуйкова расположена на склоне рядом с монументом «Родина-мать». Во время обороны Чуйков командовал 62-й армией, на которую пришёлся основной удар вермахта. После войны генерал завещал похоронить его в Сталинграде.

В 2020 году памятная плита на могиле была отреставрирована.

В мае «Дни.ру» сообщали, что в Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана.