В Сахалинской области рассказали о ходе предоставления выплат на детей от трёх до семи лет

В 2020 году из бюджета Сахалинской области направили более 618 млн рублей на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Выплату могут получить малоимущие семьи на каждого ребёнка трёх — семи лет включительно. В настоящее время сумма пособия составляет 8054,5 рубля в месяц.

«Заявление нужно писать один раз, все необходимые сведения органы соцзащиты запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия. Обратившимся до 31 декабря 2020 года выплата назначается с января текущего года, но не ранее чем ребёнку исполнится три года», — заявила начальник отдела модернизации социальных выплат Министерства соцзащиты Елена Степанова.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.