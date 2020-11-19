В Сахалинской области рассказали о ходе предоставления выплат на детей от трёх до семи лет

Короткая ссылка
В 2020 году из бюджета Сахалинской области направили более 618 млн рублей на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
В Сахалинской области рассказали о ходе предоставления выплат на детей от трёх до семи лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Выплату могут получить малоимущие семьи на каждого ребёнка трёх — семи лет включительно. В настоящее время сумма пособия составляет 8054,5 рубля в месяц.

«Заявление нужно писать один раз, все необходимые сведения органы соцзащиты запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия. Обратившимся до 31 декабря 2020 года выплата назначается с января текущего года, но не ранее чем ребёнку исполнится три года», — заявила начальник отдела модернизации социальных выплат Министерства соцзащиты Елена Степанова.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить