В Твери пресекли деятельность крупного производства по изготовлению контрафактных учебников

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В Твери пресекли деятельность крупного подпольного производства по изготовлению контрафактных учебников.
В Твери пресекли деятельность крупного производства по изготовлению контрафактных учебников
  • globallookpress.com

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на управление по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по региону.

Изъято более 30 тыс. учебников. Общий ущерб, причинённый правообладателю, оценивается более чем в 1,6 млн рублей.

По предварительным данным, в течение нескольких лет злоумышленники занимались масштабными хищениями с местных полиграфических комбинатов и незаконным производством для последующей оптовой продажи.

Заведено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ОТР сообщало, что в Московской области пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада.

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