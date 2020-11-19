В Твери пресекли деятельность крупного производства по изготовлению контрафактных учебников
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на управление по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по региону.
Изъято более 30 тыс. учебников. Общий ущерб, причинённый правообладателю, оценивается более чем в 1,6 млн рублей.
По предварительным данным, в течение нескольких лет злоумышленники занимались масштабными хищениями с местных полиграфических комбинатов и незаконным производством для последующей оптовой продажи.
Заведено уголовное дело.
«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее ОТР сообщало, что в Московской области пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада.