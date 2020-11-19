В Твери пресекли деятельность крупного производства по изготовлению контрафактных учебников

В Твери пресекли деятельность крупного подпольного производства по изготовлению контрафактных учебников.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на управление по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по региону.

Изъято более 30 тыс. учебников. Общий ущерб, причинённый правообладателю, оценивается более чем в 1,6 млн рублей.

По предварительным данным, в течение нескольких лет злоумышленники занимались масштабными хищениями с местных полиграфических комбинатов и незаконным производством для последующей оптовой продажи.

Заведено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ОТР сообщало, что в Московской области пресекли работу цеха по производству поддельного шоколада.