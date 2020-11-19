В Татарстане из горящего дома подросток спас братьев

В Татарстане из горящего дома 14-летний подросток спас трёх братьев.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщение о горении частного дома поступило 19 ноября в 07:00 утра. Из дома самостоятельно эвакуировались четверо детей — мальчики 2006, 2010 годов рождения и близнецы 2013 года рождения, которые были одни.

Позже стало известно, что старший брат проснулся, услышав звук пожарного извещателя.

Так как выход был заблокирован огнём, 14-летний мальчик разбил окно и вытащил из дома своих братьев.