Конференция EdCrunch on Demand пройдёт 8—10 декабря

Короткая ссылка
Конференция EdCrunch on Demand состоится 8—10 декабря. Мероприятие посвящено технологиям в образовании.
Конференция EdCrunch on Demand пройдёт 8—10 декабря
  • @edcrunch
  • Instagram

Как ожидается, к конференции, которая пройдёт в онлайн-формате, присоединятся более 10 тыс. участников.

Запланированы прямые трансляции, интерактивные выставки и стримы, нетворкинги.

«Участников ожидают пять тематических стримов по уровням образования. А также EdCrunch Stage с панельными дискуссиями, EdCrunch Product с презентациями стартапов и EdCrunch Labs — технологические лаборатории для коллективного обучения применению сквозных технологий в образовании», — заявили организаторы.

Выступят более 200 спикеров из разных стран. Общее время мероприятий на платформе — более 100 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить