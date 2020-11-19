Конференция EdCrunch on Demand пройдёт 8—10 декабря

Конференция EdCrunch on Demand состоится 8—10 декабря. Мероприятие посвящено технологиям в образовании.

Как ожидается, к конференции, которая пройдёт в онлайн-формате, присоединятся более 10 тыс. участников.

Запланированы прямые трансляции, интерактивные выставки и стримы, нетворкинги.

«Участников ожидают пять тематических стримов по уровням образования. А также EdCrunch Stage с панельными дискуссиями, EdCrunch Product с презентациями стартапов и EdCrunch Labs — технологические лаборатории для коллективного обучения применению сквозных технологий в образовании», — заявили организаторы.

Выступят более 200 спикеров из разных стран. Общее время мероприятий на платформе — более 100 часов.