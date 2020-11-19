В Артёмовском городском округе введён режим ЧС

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Из-за циклона в Артёмовском городском округе введён режим ЧС.
В Артёмовском городском округе введён режим ЧС
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные правительства Приморского края.

Без света в городе находятся около 400 многоквартирных домов и 3,5 тыс. частных. Из-за циклона обесточены насосные станции.

Без отопления оказались 1,5 тыс. жителей и около 20 тыс. — без воды.

Мэр Артёма Вячеслав Квон сообщил, что в городе сотрудники МЧС и городских служб работают над ликвидацией аварий, расчищают территории от бурелома.

В Артём прибудут дополнительные спасательные силы. Из Владивостока доставят мощный генератор для запуска насосной станции.

Ранее стало известно, что множество аварий зафиксировано на электросетях во Владивостоке, особенно на острове Русском. Над их устранением работают специалисты ВПЭС, ДРСК и Оборонэнерго. В городе идёт расчистка от снега, льда и поваленных деревьев.

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