В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта «Зачётная Москва»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
«Работа с молодёжью в наше время не может заключаться только в проектной деятельности или организации мероприятий. Она ушла в онлайн ещё задолго до пандемии», — цитирует издание председателя комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерину Драгунову.
В проекте приняли участие более 13 тыс. человек, которые предложили более 800 идей по улучшению сервиса. Из них было отобрано 24.
Идеи были предложены по трём направлениям развития приложения: совершенствование функциональности, доработка рейтинга участников и новые виды поощрений.
Ранее НСН сообщала, что два проекта Москвы в сентябре вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards.