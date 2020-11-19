В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта «Зачётная Москва»

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В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта «Зачётная Москва», он проходил с 3 по 11 ноября.
В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта «Зачётная Москва»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Работа с молодёжью в наше время не может заключаться только в проектной деятельности или организации мероприятий. Она ушла в онлайн ещё задолго до пандемии», — цитирует издание председателя комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерину Драгунову.

В проекте приняли участие более 13 тыс. человек, которые предложили более 800 идей по улучшению сервиса. Из них было отобрано 24.

Идеи были предложены по трём направлениям развития приложения: совершенствование функциональности, доработка рейтинга участников и новые виды поощрений.

Ранее НСН сообщала, что два проекта Москвы в сентябре вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards.

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