В Москве за сутки выявили 6438 случаев коронавируса

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В Москве в течение суток зафиксировано 6438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Москве за сутки выявили 6438 случаев коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Накануне в столице было подтверждено 4174 случая заболевания COVID-19.

Как уточняет ТАСС, общее число выявленных случаев заболевания в Москве составило 533 068.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки 5782 пациента вылечились от коронавируса.

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