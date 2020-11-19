В Москве за сутки выявили 6438 случаев коронавируса
В Москве в течение суток зафиксировано 6438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
- © Денис Абрамов
- РИА Новости
Накануне в столице было подтверждено 4174 случая заболевания COVID-19.
Как уточняет ТАСС, общее число выявленных случаев заболевания в Москве составило 533 068.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки 5782 пациента вылечились от коронавируса.
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