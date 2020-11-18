Губернатор Пензенской области вылечился от коронавируса

Короткая ссылка
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции и готовится к командировке в Москву.
Губернатор Пензенской области вылечился от коронавируса
  • © Пресс-служба губернатора Пензенской области

«Уважаемые подписчики! Искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе, убываю в Москву в командировку», — сказал Белозерцев в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом 4 ноября. Он ушёл на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно.

Белозерцев также сообщал, что его жена заболела COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить