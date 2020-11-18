Губернатор Пензенской области вылечился от коронавируса
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«Уважаемые подписчики! Искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. Завтра приступаю к работе, убываю в Москву в командировку», — сказал Белозерцев в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом 4 ноября. Он ушёл на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно.
Белозерцев также сообщал, что его жена заболела COVID-19.