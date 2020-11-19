В Московской области рассказали о ситуации с безопасностью на дорогах

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с безопасностью на дорогах.

«У нас отдельная программа, отдельный ресурс предусмотрим. С РЖД мы уже два года снижаем смертность на железной дороге. Нам ещё есть куда стремиться. И задача — чтобы с 450 человек в год мы стремились к нулю», — цитирует телеканал «360» главу Подмосковья.

Губернатор отметил, что у правительства есть план мероприятий, подкреплённый источниками, деньгами. Благодаря ему уже заметно снижение смертности на железной дороге где-то на 10% в год.

На автомобильных дорогах, как отметил Воробьёв, смертность снизилась за последние несколько лет до 750—800 человек в текущем году с 2 тыс. человек в год.

По его словам, это произошло благодаря разведению потока, организации освещения, установке лежачих полицейских и расширению дорог. Видеоконтроль тоже даёт очень хороший результат.

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