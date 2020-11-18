В Башкирии возбудили дело по факту убийства воспитательницы детсада

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства воспитательницы детского сада, по подозрению в преступлении задержан бывший муж женщины.

«Мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом», — цитирует газета «Известия» сообщение регионального СК.

Воспитанники детского сада находились в момент убийства в других помещениях.

По предварительной информации, мотивом стала ревность.

Как отмечает mkset.ru со ссылкой на данные правоохранительных органов, с мужчиной проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.