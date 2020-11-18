Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, передаёт ТАСС.

Сообщается, что Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 19 лет.

Ранее гособвинитель попросил дать им от 11 до 20 лет колонии.

Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело возбудили по статьям о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.

По версии обвинения, злоумышленники состояли в группировке «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.