Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова
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- РИА Новости
Сообщается, что Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 19 лет.
Ранее гособвинитель попросил дать им от 11 до 20 лет колонии.
Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело возбудили по статьям о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.
По версии обвинения, злоумышленники состояли в группировке «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.