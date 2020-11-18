Эксперт прокомментировал уровень сервиса на российских курортах

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Руководитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин прокомментировал уровень сервиса на российских курортах.
Эксперт прокомментировал уровень сервиса на российских курортах
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Life.ru.

По его мнению, рынок российского внутреннего туризма существенно изменился за время пандемии, в том числе в сторону более бережного отношения к путешественникам. Как поясняет Малыгин, в более раскрученных местах это наименее заметно, а вот в тех регионах страны, которые только в этом сезоне получили возможность побороться за туриста, это ощущается в полной мере.

Эксперт при этом согласен с тем, что проблема некачественного сервиса всё ещё остаётся, а в отрасли до сих пор остались игроки, нацеленные только на выкачку денег из туриста, как было в 90-е. Однако там, где удаётся переломить этот подход, появляются конкурентоспособные предложения.

«Допустим, тот же самый Сочи с точки зрения зимнего отдыха — это Красная Поляна, Горки-город. Там спрос не снизился, а повысился в два-три раза. Ну давайте говорить о том, что и уровень сервиса там другой, нежели внизу», — цитирует издание эксперта.

Ранее Минтуризма Ставропольского края сообщило о том, что в этом году почти 400 тыс. отдыхающих посетили регион.

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