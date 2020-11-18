Эксперт прокомментировал уровень сервиса на российских курортах

Руководитель всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин прокомментировал уровень сервиса на российских курортах.

Об этом сообщает Life.ru.

По его мнению, рынок российского внутреннего туризма существенно изменился за время пандемии, в том числе в сторону более бережного отношения к путешественникам. Как поясняет Малыгин, в более раскрученных местах это наименее заметно, а вот в тех регионах страны, которые только в этом сезоне получили возможность побороться за туриста, это ощущается в полной мере.

Эксперт при этом согласен с тем, что проблема некачественного сервиса всё ещё остаётся, а в отрасли до сих пор остались игроки, нацеленные только на выкачку денег из туриста, как было в 90-е. Однако там, где удаётся переломить этот подход, появляются конкурентоспособные предложения.

«Допустим, тот же самый Сочи с точки зрения зимнего отдыха — это Красная Поляна, Горки-город. Там спрос не снизился, а повысился в два-три раза. Ну давайте говорить о том, что и уровень сервиса там другой, нежели внизу», — цитирует издание эксперта.

Ранее Минтуризма Ставропольского края сообщило о том, что в этом году почти 400 тыс. отдыхающих посетили регион.