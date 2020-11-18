Из-за ЧП на судостроительном заводе в Приамурье пострадали четверо

На судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области произошёл хлопок, в результате ЧП пострадали четыре человека.

Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

Как пишет 2x2.su, по сообщению амурского Минздрава, три человека госпитализированы и проходят лечение.

Главный врач Евгений Тарасюк заявил, что речь идёт о двух мужчинах 32 и 34 лет и 26-летней женщине. У пострадавшей обожжено 50% тела. В настоящее время врачи борются за её жизнь.

Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

Четвёртый пострадавший отказался от госпитализации.