Общественники обсудили проект единого плана по достижению национальных целей развития России

Представители общественности обсудили проект единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Совещание состоялось в режиме онлайн.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официальный портал правительства России.

«Очень важны предложения по развитию, дополнению, корректировке единого плана. Это незаконченный материал, и, не побоюсь сказать, он никогда не будет закончен. Единственное, что здесь константа, — это цель», — заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Принятые мероприятия поддержали Общероссийский народный фронт и Общественная палата России.

В частности, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сказал, что организация традиционно приглашает к диалогу экспертов и практиков бизнес-сообщества.

Со своей стороны, секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что единый план «в целом соответствует социальному духу новых положений Конституции и будет способствовать тем изменениям, которые каждый гражданин почувствует на себе».