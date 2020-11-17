Общественники обсудили проект единого плана по достижению национальных целей развития России

Короткая ссылка
Представители общественности обсудили проект единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Совещание состоялось в режиме онлайн.
Общественники обсудили проект единого плана по достижению национальных целей развития России
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официальный портал правительства России.

«Очень важны предложения по развитию, дополнению, корректировке единого плана. Это незаконченный материал, и, не побоюсь сказать, он никогда не будет закончен. Единственное, что здесь константа, — это цель», — заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Принятые мероприятия поддержали Общероссийский народный фронт и Общественная палата России.

В частности, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сказал, что организация традиционно приглашает к диалогу экспертов и практиков бизнес-сообщества.

Со своей стороны, секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что единый план «в целом соответствует социальному духу новых положений Конституции и будет способствовать тем изменениям, которые каждый гражданин почувствует на себе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить