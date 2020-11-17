В Москве на год закроют вестибюль станции «Новослободская»

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В Москве на год закроют вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии. Он будет недоступен с 21 ноября.
В Москве на год закроют вестибюль станции «Новослободская»
  • © М. Денисова / Mos.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Московский метрополитен.

На станции полностью заменят эскалаторы, которым уже почти 70 лет. Они станут тише и будут вмещать большее количество пассажиров.

На платформе продолжат останавливаться поезда, пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию будет работать.

Попасть на станцию можно будет через вестибюль «Менделеевской».

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге выделят дополнительные средства на строительство метро, сумму увеличат до 10 млрд рублей до конца текущего года.

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