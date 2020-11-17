В Керчь прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

В Керчь прибыл уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны «Поезд Победы».

Как сообщает «Взгляд», с экспозицией ознакомились министр культуры Крыма Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.

По задумке авторов, героическое прошлое СССР в годы Великой Отечественной войны познаётся через призму движения. Передвигаясь последовательно по вагонам, посетители знакомятся с тематическими экспозициями отдельных эпизодов довоенной жизни и военной поры.

С помощью специального оборудования воссозданы воздушные бои и массированные танковые атаки. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей, воспоминаниями.

В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги».

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