В Керчь прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

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В Керчь прибыл уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны «Поезд Победы».
В Керчь прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Взгляд», с экспозицией ознакомились министр культуры Крыма Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.

По задумке авторов, героическое прошлое СССР в годы Великой Отечественной войны познаётся через призму движения. Передвигаясь последовательно по вагонам, посетители знакомятся с тематическими экспозициями отдельных эпизодов довоенной жизни и военной поры.

С помощью специального оборудования воссозданы воздушные бои и массированные танковые атаки. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей, воспоминаниями.

В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги».

Ранее сайт Nation News сообщал о работе интерактивной выставки «Битва за Ленинград» в Санкт-Петербурге.

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