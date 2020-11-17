В Керчь прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
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- РИА Новости
Как сообщает «Взгляд», с экспозицией ознакомились министр культуры Крыма Арина Новосельская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава муниципального образования Ольга Солодилова.
По задумке авторов, героическое прошлое СССР в годы Великой Отечественной войны познаётся через призму движения. Передвигаясь последовательно по вагонам, посетители знакомятся с тематическими экспозициями отдельных эпизодов довоенной жизни и военной поры.
С помощью специального оборудования воссозданы воздушные бои и массированные танковые атаки. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей, воспоминаниями.
В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов.
Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги».
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