В Оренбургской области сообщили о снижении детской преступности на 20%

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В Оренбургской области за период с января по октябрь 2020 года зарегистрировали 406 преступлений, совершённых несовершеннолетними. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В Оренбургской области сообщили о снижении детской преступности на 20%
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.

В два и более раза снизилось число подростковых наркопреступлений, грабежей и мошеннических действий.

Прокуратура зарегистрировала за десять месяцев текущего года 31 случай вовлечения детей в совершение криминальных деяний и 23 — в совершение административных правонарушений.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в беседе с сайтом «Москва 24» оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

 

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