В Оренбургской области сообщили о снижении детской преступности на 20%
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.
В два и более раза снизилось число подростковых наркопреступлений, грабежей и мошеннических действий.
Прокуратура зарегистрировала за десять месяцев текущего года 31 случай вовлечения детей в совершение криминальных деяний и 23 — в совершение административных правонарушений.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в беседе с сайтом «Москва 24» оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.