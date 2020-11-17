В Татарстане обрели семью 498 детей-сирот с начала года

За январь — октябрь 2020 года в Татарстане обрели семью 498 детей-сирот.

Как сообщает «Реальное время», такие данные привела заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина на заседании комитета регионального Госсовета по социальной политике.

В приёмные семьи переданы 76 детей, под опеку — 381.

С 2011 года Минобрнауки Татарстана принимает участие в проекте «Видеопаспорт». За время сотрудничества снят 491 ролик. Семью обрели 355 детей.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области с начала года около 560 выпускников детских домов получили квартиры.