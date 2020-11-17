В Петербурге усыновили более 330 детей-сирот с начала года

В Санкт-Петербурге усыновили более 330 детей-сирот с начала 2020 года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной.

Всего в региональном банке данных о сиротах состоят 1252 человека, из них 437 имеют инвалидность.

Больше всего в городе воспитанников детдомов старше десяти лет — 971.

«В семьи с удовольствием берут на воспитание малышей без серьёзных заболеваний. Найти мам и пап для детей старшего возраста, ребят с ограниченными возможностями здоровья, братьев и сестёр по-прежнему крайне сложно», — сказали в пресс-службе.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области с начала года около 560 выпускников детских домов получили квартиры.