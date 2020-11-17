В Прикамье Роспотребнадзор выявил нарушения в 16 заведениях общепита

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщила, что в ходе проверок выявили нарушения противоэпидемических норм в 16 заведениях общепита.

Об этом пишет properm.ru.

В минувшие выходные Роспотребнадзор совместно с полицией провёл проверку заведений общественного питания, работающих после 23:00.

Во время рейда специалисты проверили 49 организаций общественного питания. Нарушения выявлены в 16 заведениях в Перми и других населённых пунктах.

Среди нарушений — отсутствие запаса масок, нарушения при использовании средств индивидуальной защиты, обслуживание посетителей без масок и другие.

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.