В Прикамье Роспотребнадзор выявил нарушения в 16 заведениях общепита
- Pixabay
Об этом пишет properm.ru.
В минувшие выходные Роспотребнадзор совместно с полицией провёл проверку заведений общественного питания, работающих после 23:00.
Во время рейда специалисты проверили 49 организаций общественного питания. Нарушения выявлены в 16 заведениях в Перми и других населённых пунктах.
Среди нарушений — отсутствие запаса масок, нарушения при использовании средств индивидуальной защиты, обслуживание посетителей без масок и другие.
Омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.