В Кремле прокомментировали договорённости по Карабаху

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал договорённости по Нагорному Карабаху.
В Кремле прокомментировали договорённости по Карабаху
  • Reuters

По его словам, главный итог, прежде всего, то, что пушки молчат.

«Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», — ответил Песков на вопрос, как Кремль оценивает первые дни после заключения перемирия.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как отмечается, Путин рассказал коллеге о стабилизации обстановки в Карабахе и развёртывании там российского миротворческого контингента.

Главы государств подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей.

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