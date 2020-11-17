В Тюменской области рассказали о создании Центра управления регионом

В Тюменской области начал действовать Центр управления регионом. Вице-губернатор Сергей Сарычев отметил, что это поднимет на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Это знаковое событие не только для органов власти, но и для всех жителей Тюменской области. Ещё один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Власть всегда должна слышать людей и в то же время уметь донести до них свою аргументированную позицию», — сказал Сергей Сарычев на церемонии открытия центра.

Задача центра — объединить лучшие практики обратной связи, которые позволяют слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона.

Структура была создана в рамках поручения президента России Владимира Путина о создании в каждом субъекте Российской Федерации функционирующего Центра управления регионом до 1 декабря 2020 года.