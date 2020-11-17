В Крыму скончался председатель Общественной палаты республики Григорий Иоффе

Короткая ссылка
Григорий Иоффе — председатель Общественной палаты Республики Крым — скончался после тяжёлой болезни на 67-м году жизни.
В Крыму скончался председатель Общественной палаты республики Григорий Иоффе
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«Ко мне тоже поступила такая информация, скончался ночью... В последнее время у него было плохое физическое состояние», — подтвердил каналу «Крым 24» представитель Общественной палаты.

Иоффе родился 3 апреля 1953 года в Симферополе, передаёт РИА Новости Крым. В 1974 году окончил Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности «русский язык и литература».

Имел звание заслуженного журналиста Республики Крым и Украины.

В июне 2014 года был избран на пост председателя Общественной палаты Республики Крым, в июле 2020 года вновь переизбран на эту должность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить