В Крыму скончался председатель Общественной палаты республики Григорий Иоффе

Григорий Иоффе — председатель Общественной палаты Республики Крым — скончался после тяжёлой болезни на 67-м году жизни.

«Ко мне тоже поступила такая информация, скончался ночью... В последнее время у него было плохое физическое состояние», — подтвердил каналу «Крым 24» представитель Общественной палаты.

Иоффе родился 3 апреля 1953 года в Симферополе, передаёт РИА Новости Крым. В 1974 году окончил Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности «русский язык и литература».

Имел звание заслуженного журналиста Республики Крым и Украины.

В июне 2014 года был избран на пост председателя Общественной палаты Республики Крым, в июле 2020 года вновь переизбран на эту должность.