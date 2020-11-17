В Крыму скончался председатель Общественной палаты республики Григорий Иоффе
- © Александр Полегенько
- РИА Новости
«Ко мне тоже поступила такая информация, скончался ночью... В последнее время у него было плохое физическое состояние», — подтвердил каналу «Крым 24» представитель Общественной палаты.
Иоффе родился 3 апреля 1953 года в Симферополе, передаёт РИА Новости Крым. В 1974 году окончил Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности «русский язык и литература».
Имел звание заслуженного журналиста Республики Крым и Украины.
В июне 2014 года был избран на пост председателя Общественной палаты Республики Крым, в июле 2020 года вновь переизбран на эту должность.