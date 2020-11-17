В Подмосковье рассказали о планах по расселению аварийного жилья

До конца 2025 года из аварийных домов в Московской области расселят порядка 22 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках федерального проекта с 2019 по 2025 год поставлена задача расселить 371 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Планируется переселение 22 тыс. человек. В программе участвуют 46 городских округов», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На сегодняшний день уже расселены 61,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Это 20% от всего запланированного объёма. На реализацию программы в Московской области потратят 15,8 млрд рублей.

«В этом году мы планируем расселить 45,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Это 2,8 тыс. граждан (или 1,1 тыс. ключей). Лидерами по объёму расселения аварийного фонда в этом году стали Сергиев Посад, Коломна, Шатура, Орехово-Зуево, Клин, Дмитров», — добавил Локтев.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.