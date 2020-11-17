В Петербурге выявлено более 2,1 тысячи заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки было выявлено более 2,1 тыс. заболевших коронавирусом.

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РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. Отмечается, что зарегистрировано 2130 инфицированных. Как пишут «Невские новости», это очередной антирекорд города. На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 3222 пациента.