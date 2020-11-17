В парке «Зарядье» в декабре пройдут первые регистрации браков

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 25 декабря в парке «Зарядье» впервые пройдут две регистрации брака.
В парке «Зарядье» в декабре пройдут первые регистрации браков
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Молодожёны смогут выбрать одно из двух необычных мест: флорариум — многоярусную оранжерею с различными растениями, в том числе экзотическими, которые выращиваются необычным способом, и ледяную пещеру — художественную инсталляцию, своды и колонны которой покрыты кристаллами льда. Не каждая пара согласится на столь экстремальную церемонию, ведь в ледяной пещере на момент регистрации брака температура воздуха может опускаться до -9 °С», — сказала Ракова.

Пожениться в «Зарядье» можно в рамках пилотного проекта. Две пары выберут из тех, кто подаст заявление на регистрацию брака на 25 декабря в Шипиловском отделе ЗАГС.

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