В тюменском Роспотребнадзоре рассказали, как не стать жертвами фальшивомонетчиков

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В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали, как не стать жертвами фальшивомонетчиков.
В тюменском Роспотребнадзоре рассказали, как не стать жертвами фальшивомонетчиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Специалисты советуют не разменивать деньги незнакомым людям, а валюту покупать только в банках. Если человек подозревает, что в руках поддельная купюра, нужно обратиться в полицию.

При продаже автомобиля или недвижимости следует отдавать предпочтение безналичной оплате.

Также отмечается, что толщина подделок больше, чем подлинных банкнот. Металлическая нить на свету выглядит не как пунктир, а как единая линия.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.

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