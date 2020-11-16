В Тверской области открыли памятник в честь 75-летия Победы

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В селе Кемцы Тверской области открыли памятник, посвящённый 75-летию Победы.
В Тверской области открыли памятник в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Монумент установили в рамках участия Кемецкого сельского поселения в Программе поддержки местных инициатив.

По поручению губернатора Игоря Рудени в регионе создают интерактивную историко-просветительскую экспозицию «Воинская слава Тверской земли». В ней используются уменьшенные копии памятников героям Великой Отечественной войны.

Ранее kp.ru сообщало, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.

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