В АТОР рассказали подробности о новом нацпроекте по туризму

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал подробности о новом нацпроекте по туризму.

«Важно, что национальный проект обсуждался вместе с туристическими компаниями, общественными организациями. Это стратегия развития туризма до 2030 года», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, большой объём работы предстоит по развитию инфраструктуры, доступности путешествий и снятию излишних бюрократических барьеров.

Как считает Горин, все эти меры позволят увеличить число путешествий по России, страну будут посещать больше зарубежных гостей.

«Несмотря на то что проект рассчитан на долгосрочную перспективу, первые меры поддержки мы уже знаем. Это и программа грантов, и программа кешбэка для туристов. В рамках нацпроекта большое финансирование будет выделяться на развитие и строительство новых объектов в туризме», — добавил Горин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поддержал идею разработки национального проекта в сфере развития туризма.

ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.