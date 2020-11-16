В Удмуртии на неплательщиков алиментов завели 467 уголовных дел

В Удмуртии против неплательщиков алиментов возбуждено 467 уголовных дел, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по республике.

Как передаёт ИА «Удмуртия», за 10 месяцев 2020 года судебные приставы составили 947 протоколов на жителей республики о неуплате алиментов.

Также на 830 должников завели административные дела за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении и новом месте работы или учёбы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства.

С начала года завершено 4932 исполнительных производства по алиментным обязательствам.

За этот период приставы-исполнители произвели 669 арестов имущества должников на общую сумму 38 млн 583 тыс. рублей.

Как ранее сообщала «Парламентская газета» , идею создания Государственного алиментного фонда обсудили на совещании в Совете Федерации 1 октября 2020 года.