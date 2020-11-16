Вышел документальный фильм о производстве российского вина

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Вышел документальный фильм «Наше вино. Рассвет», который рассказывает о производстве российского вина.
Вышел документальный фильм о производстве российского вина
  • Pixabay

Зрители узнают, как выращивают лозу и собирают урожай, как происходит процесс брожения, очищения и бутилирования.

«Сегодня в Крыму и Краснодарском крае тысячи гектаров виноградников, при этом путь винограда от маленького кустика до первого урожая составляет порядка семи лет», — заявили на информационном портале Life.ru.

Кроме того, 18 ноября будет выпущен диджитал-проект «Российские вина — вчера, сегодня, завтра».

Ранее портал выпустил документальный фильм «Ядовитый океан», посвящённый ситуации на Камчатке.

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