Вышел документальный фильм о производстве российского вина
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Зрители узнают, как выращивают лозу и собирают урожай, как происходит процесс брожения, очищения и бутилирования.
«Сегодня в Крыму и Краснодарском крае тысячи гектаров виноградников, при этом путь винограда от маленького кустика до первого урожая составляет порядка семи лет», — заявили на информационном портале Life.ru.
Кроме того, 18 ноября будет выпущен диджитал-проект «Российские вина — вчера, сегодня, завтра».
Ранее портал выпустил документальный фильм «Ядовитый океан», посвящённый ситуации на Камчатке.