Вышел документальный фильм о производстве российского вина

Вышел документальный фильм «Наше вино. Рассвет», который рассказывает о производстве российского вина.

Зрители узнают, как выращивают лозу и собирают урожай, как происходит процесс брожения, очищения и бутилирования.

«Сегодня в Крыму и Краснодарском крае тысячи гектаров виноградников, при этом путь винограда от маленького кустика до первого урожая составляет порядка семи лет», — заявили на информационном портале Life.ru.

Кроме того, 18 ноября будет выпущен диджитал-проект «Российские вина — вчера, сегодня, завтра».

Ранее портал выпустил документальный фильм «Ядовитый океан», посвящённый ситуации на Камчатке.