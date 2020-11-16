СМИ: Россияне стали реже совершать покупки онлайн

Средний чек покупок россиян в интернете в октябре сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше по сравнению с апрелем. Речь идёт о продуктах питания, готовой еде, одежде, электронике.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-платежей CloudPayments, который изучил данные 3 тыс. своих партнёров о потребительской активности граждан онлайн в апреле — октябре. Среди партнёров — iGooods, FamilyFriends, Ecomarket, «Додо Пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие.

Статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ретейлеров.

В свою очередь, эксперты «Яндекс.Маркета» утверждают, что не все товары повседневного спроса демонстрируют одинаковую динамику.

«В октябре по сравнению с апрелем сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%», — заявили в компании.

В сервисе экспресс-доставки из «Пятёрочки» в октябре по сравнению с апрелем средний чек показал снижение на 20%, в «Перекрёстке Впрок» — на 16%, рассказал представитель пресс-службы X5 Retail Group. Число заказов увеличилось на 50 и 45% соответственно.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.