СМИ: Россияне стали реже совершать покупки онлайн

Короткая ссылка
Средний чек покупок россиян в интернете в октябре сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше по сравнению с апрелем. Речь идёт о продуктах питания, готовой еде, одежде, электронике.
СМИ: Россияне стали реже совершать покупки онлайн
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-платежей CloudPayments, который изучил данные 3 тыс. своих партнёров о потребительской активности граждан онлайн в апреле — октябре. Среди партнёров — iGooods, FamilyFriends, Ecomarket, «Додо Пицца», «Папа Джонс», Rendez-Vous, Paolo Conte и другие.

Статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ретейлеров.

В свою очередь, эксперты «Яндекс.Маркета» утверждают, что не все товары повседневного спроса демонстрируют одинаковую динамику.

«В октябре по сравнению с апрелем сократилось количество заказов, содержащих товары из категории «продукты питания», в ней также снизился средний чек. Заказы продукции для красоты стали встречаться на 16% реже, однако средний чек в этой категории увеличился на 10%», — заявили в компании.

В сервисе экспресс-доставки из «Пятёрочки» в октябре по сравнению с апрелем средний чек показал снижение на 20%, в «Перекрёстке Впрок» — на 16%, рассказал представитель пресс-службы X5 Retail Group. Число заказов увеличилось на 50 и 45% соответственно.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить