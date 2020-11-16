СК завёл дело после смерти пяти пациентов в московской клинике

Следственный комитет России завёл уголовное дело в связи со смертью пяти пациентов в частной клинике в Москве по вине врачей.

По данным следствия, частная медклиника на Мичуринском проспекте «оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлёкшие смерть пяти пациентов, а также причинение одной женщине вреда здоровью средней тяжести».

Отмечается, что клиника не имела лицензий на виды оказываемых медуслуг троим пациентам.

Уточняется, что арбитражным судом была аннулирована лицензия ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии».

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).