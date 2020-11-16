В Крыму продлили ограничения на посещение больниц и интернатов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
Запрет будет действовать в течение неопределённого срока до особого распоряжения. Соответствующие изменения внесли в указ главы Крыма «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
Сообщается, что сотрудники детских домов и интернатов теперь будут работать в смене по 14 дней.
Ранее пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева в беседе с «Газетой.Ru» дала рекомендации по посещению катков во время пандемии.