В Крыму продлили ограничения на посещение больниц и интернатов

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С понедельника, 16 ноября, в Крыму на фоне пандемии коронавируса продлили запрет на посещение больниц, детских домов, интернатов и других социальных учреждений и медицинских стационаров.
В Крыму продлили ограничения на посещение больниц и интернатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Запрет будет действовать в течение неопределённого срока до особого распоряжения. Соответствующие изменения внесли в указ главы Крыма «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Сообщается, что сотрудники детских домов и интернатов теперь будут работать в смене по 14 дней.

Ранее пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева в беседе с «Газетой.Ru» дала рекомендации по посещению катков во время пандемии.

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