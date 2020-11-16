Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонными мошенниками

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал сообщения о том, что по номеру телефона мошенники могут получить всю информацию о его владельце.
Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонными мошенниками
  • Pixabay

Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

Ульянов отметил, что не отвечать на звонки с незнакомых номеров можно, но тогда существует вероятность пропустить и полезный звонок.

Также не стоит забывать, что, помимо телефона, существуют и другие каналы связи, такие как мессенджеры или электронная почта, в которых пользователи также рискуют наткнуться на киберпреступников.

«Нет такого механизма, который позволял бы исключить мошеннические звонки. Если мы подозреваем проблему, то можно помочь другим людям её избежать. Существуют различные интернет-сайты и агрегаторы, где люди оставляют отзывы о телефонных номерах, с которых они получили звонки, и в принципе большая доля этих номеров уже содержится в базах», — добавил Владимир Ульянов.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.

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