Почти все вузы Хабаровского края перешли на дистанционное обучение

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Практически все высшие учебные заведения Хабаровского края перешли на дистанционное обучение.
Почти все вузы Хабаровского края перешли на дистанционное обучение
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«С 16 ноября по 6 февраля на такой формат перевели студентов ТОГУ и ДВГУПС», — уточняется в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время на дистанционное образование перешли 11 из 13 действующих высших учебных заведений.

Смешанные формы обучения продолжают применять в Комсомольском-на-Амуре государственном университете и Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае приостановили работу музеи и библиотеки. Они будут закрыты до особого распоряжения. Такое решение принято из-за сложной эпидемической обстановки. Ознакомиться с экспозициями музеев и книжным фондом библиотек можно дистанционно.

Кроме того, закрыты для посещения театры, филармонии и цирки.

В регионе временно запрещены массовые спортивные и развлекательные мероприятия.

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