На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск о том, как говорят шотландцы

На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск о том, как говорят шотландцы.

Корреспондент RT Алексей Ярошевский расскажет о повседневной лексике, сленге вечеринок и забористых выражениях.

Зрители узнают, как шотландцы приветствуют друг друга в неформальной обстановке, познакомятся с идиомами, имеющими аналоги в русском языке, и освоят несколько речевых оборотов, которые пригодятся в ночных клубах Эдинбурга и Глазго.

Ранее на YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг юга США.