На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск о том, как говорят шотландцы

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На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск о том, как говорят шотландцы.
На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск о том, как говорят шотландцы
  • © RT

Корреспондент RT Алексей Ярошевский расскажет о повседневной лексике, сленге вечеринок и забористых выражениях.

Зрители узнают, как шотландцы приветствуют друг друга в неформальной обстановке, познакомятся с идиомами, имеющими аналоги в русском языке, и освоят несколько речевых оборотов, которые пригодятся в ночных клубах Эдинбурга и Глазго.

Ранее на YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг юга США.

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