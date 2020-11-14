В Крыму загорелся Кизилташский мужской монастырь
- РИА Новости
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 18:20, первое подразделение прибыло на место в 18:29.
«Полной ликвидации пожара пока нет, но распространение огня остановлено», — цитирует РИА Новости замначальника 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по РК Андрея Лейко.
Он уточнил, что на данный момент проводится проливка конструкций.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в производственном здании в Красносельском районе.